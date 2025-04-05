❗️Работы по замене канализационной сети по улице Крылова в Симферополе выполняются по графику «У нас действительно ведутся масштабные работы по строительству канализации.
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❗️Работы по замене канализационной сети по улице Крылова в Симферополе выполняются по графику «У нас действительно ведутся масштабные работы по строительству канализации.