Watch: London cat sneaks into neighbor's house, eats dog's dinner

A London man's home security camera captured footage when a neighborhood cat wandered into the house and feasted on the resident dog's dinner.
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