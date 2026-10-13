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Watch: London cat sneaks into neighbor's house, eats dog's dinner

A London man's home security camera captured footage when a neighborhood cat wandered into the house and feasted on the resident dog's dinner.

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