Астраханское «Динамо» старалось сражаться с «медведями» на равных, но уступило без вариантов

Чеховцы, создав отрыв в начале матча, сохранили его до финальной сирены. Сегодня в рамках чемпионата России по гандболу среди клубов мужской Суперлиги астраханское «Динамо» принимало на своей площадке «Чеховских медведей».
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