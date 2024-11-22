Специалист Абрамович: при покупке фейерверка нужно проверить срок годности

Перед покупкой фейерверка важно оценить внешний вид товара и посмотреть на его срок годности. Об этом "Москве 24" рассказал генеральный директор Северо-Западной независимой пиротехнической лаборатории Игорь Абрамович.
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