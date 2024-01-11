В Эквадоре задержали 330 членов банд за время беспорядков

Силы безопасности Эквадора задержали 329 членов банд с начала беспорядков в стране. Пятеро боевиков были убиты при столкновениях с военными, рассказал глава объединенного командования ВС республики Хайме Вела Эрасо.
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