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Леонид Агутин поделился трогательным видео с концерта в Самаре

Леонид Агутин поделился трогательным видео с концерта в Самаре

Певец Леонид Агутин поделился трогательным видео, снятым после одного из концертов. Кадры сделали поклонники артиста, которые Агутин затем опубликовал в своем Telegram-канале.

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