В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Слава нашим бойцам и уважение! Воюют героически.Побольше о них надо рассказывать.
Ответить
5 час.
A
Antanas
Славные традиции передаются по поколеньям.ВОВ и СВО.👍👍👍👍👍.
Ответить
5 час.
СП
Сергей Потемкин
Бойцы то у нас отличные. К генералам вопросы, почему из всех способов ведения военных действий выбран бег на месте ? Каждый день самолеты и вертолеты отвозят куда то в Украину сотни тонн боеприпасов , где то их сваливают, что то поражают . Артиллерия лупит без отдыха, беспилотники несутся стаями. А уж год стоим на месте. Даже Конашенков устал перечислять тысячи убитых хохлов и сотни единиц сожженной техники. А деревня Авдеевка как молотила по Донецку, так и молотит. Ну отбили поляну в Кременском лесу. К новому году отобьем вторую. Может я не понимаю чего то ?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии