Старший прапорщик Бровин отразил атаку ВСУ, уничтожив танк, БТР и 9 боевиков

СП

Сергей Потемкин

Бойцы то у нас отличные. К генералам вопросы, почему из всех способов ведения военных действий выбран бег на месте ? Каждый день самолеты и вертолеты отвозят куда то в Украину сотни тонн боеприпасов , где то их сваливают, что то поражают . Артиллерия лупит без отдыха, беспилотники несутся стаями. А уж год стоим на месте. Даже Конашенков устал перечислять тысячи убитых хохлов и сотни единиц сожженной техники. А деревня Авдеевка как молотила по Донецку, так и молотит. Ну отбили поляну в Кременском лесу. К новому году отобьем вторую. Может я не понимаю чего то ?