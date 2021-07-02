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Держись, инвалид. Почему в Карелии не видать доступной среды

Держись, инвалид. Почему в Карелии не видать доступной среды

На создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями не выделяют федеральных денег. А те, что есть, расходуют нерационально Текст: Георгий Чентемиров Организации в сфере образования и культуры очень плохо оказывают услуги инвалидам.

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