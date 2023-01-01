Джа Морэнт, Никола Йокич и Дрю Холидэй – в Топ-10 защитных действий 2022 года

НБА представила десятку лучших защитных действий 2002 года. В Топ-10 вошли такие звезды, как Джа Морэнт («Мемфис»), Никола Йокич («Денвер»), Яннис Адетокумбо и Дрю Холидэй (оба – «Милуоки»).
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