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Джа Морэнт, Никола Йокич и Дрю Холидэй – в Топ-10 защитных действий 2022 года

Джа Морэнт, Никола Йокич и Дрю Холидэй – в Топ-10 защитных действий 2022 года

НБА представила десятку лучших защитных действий 2002 года. В Топ-10 вошли такие звезды, как Джа Морэнт («Мемфис»), Никола Йокич («Денвер»), Яннис Адетокумбо и Дрю Холидэй (оба – «Милуоки»).

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