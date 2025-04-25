Старательный «спецназ Ким Чен Ына» ударит по симпатиям работодателей РФ к ваххабитам

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Вячеслав Пикулин
ну обделалась так и скажи не юли
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10 час.
Вячеслав Пикулин
катя а ты случайно не с психушки пишешь..
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
А между тем в Усть Каменогорске вредные выхлопы из труб заводов. Население уезжает.
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7 час.
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