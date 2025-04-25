Старательный «спецназ Ким Чен Ына» ударит по симпатиям работодателей РФ к ваххабитам

Политическое сближение с Пхеньяном даёт Москве шанс сменить миграционную модель Сергей Аксёнов Фото: Евгений Агошков/ТАСС Российские власти готовы применять радикальные меры в отношении гастарбайтеров, представляющих потенциальную угрозу стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев
- Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно
- Сорвали иконы и назвали Пасху "харам" - теперь ответят за всё. Блогер о реакции Бастрыкина на скандал с мигрантами: "России не нужны дикари"
Свежие комментарии