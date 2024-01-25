Малышка-панда Катюша попыталась перелезть в соседний вольер и попала на видео

Панда Катюша из Московского зоопарка попыталась перелезть через порог между вольерами. В ролике малышка-панда изучает порог между вольерами, однако мать-панда, которая тоже попала в кадр, не позволяет его перейти.
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