СМИ: экс-владелец Wildberries хотел «слить» базу данных клиентов Украине

В целях дестабилизации работы платформы Wildberries Владислав Бакальчук предположительно планировал слить иностранному государству базу данных клиентов платформы, 26 сентября со ссылкой на запись предполагаемого разговора Бакальчука с неким хакером, который должен был выкрасть информацию, пишет Lenta.