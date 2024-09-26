СМИ: экс-владелец Wildberries хотел «слить» базу данных клиентов Украине

В целях дестабилизации работы платформы Wildberries Владислав Бакальчук предположительно планировал слить иностранному государству базу данных клиентов платформы, 26 сентября со ссылкой на запись предполагаемого разговора Бакальчука с неким хакером, который должен был выкрасть информацию, пишет Lenta.
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