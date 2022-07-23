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Врач-диетолог Макиша сообщила, кому опасно есть арбузы и дыни

Врач-диетолог Макиша сообщила, кому опасно есть арбузы и дыни

Арбузы и дыни обладают большим количеством полезных веществ и витаминов. Но есть категория граждан, которым следует ограничить употребление этих фруктов, сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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