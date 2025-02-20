Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп повезет Путина на Тропу свободы и в Хьюстон

Трамп повезет Путина на Тропу свободы и в Хьюстон

А Путин покажет Трампу героический Сталинград и Ялту.В кулуарах переговоров, прошедших в Эль-Рияде, обсуждались исторические локации РФ и США, которые могут посетить президенты обеих стран в случае организации визитов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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