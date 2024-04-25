Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • ВАРЯГ РУС
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Трёхголовых хряков на Полтавщине нет, пока нет…

Трёхголовых хряков на Полтавщине нет, пока нет…

Как только на Украине начинают заламывать руки о потерянном ядерном вооружении, носителях этого самого вооружения и каких-то «перспективных разработках», то немедля вспоминается анекдот: «Собрались как-то бандеровцы на майдане:— Слава Украине!— Героям слава!— Украинцы!!! Мы великий народ?— Да, это так!!!— Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?— Ну.

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