Трёхголовых хряков на Полтавщине нет, пока нет…

Как только на Украине начинают заламывать руки о потерянном ядерном вооружении, носителях этого самого вооружения и каких-то «перспективных разработках», то немедля вспоминается анекдот: «Собрались как-то бандеровцы на майдане:— Слава Украине!— Героям слава!— Украинцы!!! Мы великий народ?— Да, это так!!!— Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?— Ну.