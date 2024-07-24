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Царьград

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Мотоблогер Татьяна Озолина разбилась насмерть на мотоцикле в ДТП в Турции

Мотоблогер Татьяна Озолина разбилась насмерть на мотоцикле в ДТП в Турции

В Турции в ДТП погибла популярная блогерша Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня.Смертельная авария произошла 22 июля, Татьяна на своем мотоцикле ехала по трассе из Измира в Бодрум.

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