Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Вадим Скоробогатов
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Во Владивостоке открыли памятный мурал «Десант на Курильские острова» на доме

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие изображения монументальной живописи в рамках проекта «Муралы Победы» прошло во Владивостоке в пункте базирования кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

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