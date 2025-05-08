Во Владивостоке открыли памятный мурал «Десант на Курильские острова» на доме

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие изображения монументальной живописи в рамках проекта «Муралы Победы» прошло во Владивостоке в пункте базирования кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).
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