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Семейные коллекторы. Карательная опека воочию

Семейные коллекторы. Карательная опека воочию

Вопрос «соцсопровождения» семей, которые по той или иной причине попали на карандаш к органам опеки, является крайне важным.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Не пора ли следственным органами МВД,юстиции России заняться этим делом???  Смотрите как внедряются принципы европейских стран о якобы &quot;защите детей&quot; ,когда дете вырывают из семей по надуманным обстоятельствами?
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12 час.
Таисия Верещак
Есть достаточно неблагополучных семей, но ими заниматься не выгодно. Надо действительно работать, а получается,что просто отмывание государственных денег.
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8 час.

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