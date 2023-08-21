Вопрос «соцсопровождения» семей, которые по той или иной причине попали на карандаш к органам опеки, является крайне важным.
Семейные коллекторы. Карательная опека воочию
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Не пора ли следственным органами МВД,юстиции России заняться этим делом??? Смотрите как внедряются принципы европейских стран о якобы "защите детей" ,когда дете вырывают из семей по надуманным обстоятельствами?
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12 час.
Таисия Верещак
Есть достаточно неблагополучных семей, но ими заниматься не выгодно. Надо действительно работать, а получается,что просто отмывание государственных денег.
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8 час.
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