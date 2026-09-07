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ResLearn-XR: новый метод прогнозирования XR-трафика и оценки QoE в 8 раз точнее

ResLearn-XR: новый метод прогнозирования XR-трафика и оценки QoE в 8 раз точнее

На платформе arXiv опубликована статья о фреймворке ResLearn-XR, предназначенном для моделирования сетевого трафика Extended Reality (XR) и оценки качества пользовательского опыта (Quality-of-Experience, QoE).

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