Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ротенберг о работе Кетова в СКА: «Его эпоха только начинается. Он уже вносит вклад в тренерский штаб»

– Мы не обсуждали варианты тренерства, когда Кетов играл. Начали обсуждать это в прошлом сезоне, это было мое предложение Евгению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх