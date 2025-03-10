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Александра Митрошина вернула долг ФНС свыше 200 млн рублей

Александра Митрошина вернула долг ФНС свыше 200 млн рублей

Блогер Александра Митрошина погасила долг перед ФНС в более чем 200 млн рублей. Суд Москвы рассмотрит меру пресечения: арест или домашний арест.

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