Шольц: идею создания европейской системы ПВО поддержала 21 страна

Идею создания общей европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) поддержала 21 страна. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства.
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