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Воронежские новости

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Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Юлия Ковтун из Воронежской области получила почётное звание «Мать-героиня». Указ Президента России также отметил трудовые достижения вице-президента Торгово-промышленной палаты Воронежской области Николая Щипилева.

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