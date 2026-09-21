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Регион 29

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В Архангельске стартовала образовательная VR-кинолаборатория «15 миль света»

Первокурсники театрального отделения колледжа культуры попробуют себя в роли линейных продюсеров, а на конкурс сценариев для будущих фильмов поступило 20 заявок — от Архангельска до Тбилиси и Костаная.

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