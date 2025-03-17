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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два фаната задержаны на 15 суток за зажженный фаер на матче «Спартак» – «Зенит»

Матч 21-го тура Мир РПЛ завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Как сообщает «Р-Спорт», были задержаны два болельщика, которые зажгли фаер на стадионе после гола «Спартака».

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