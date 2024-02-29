Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Вик Норд
    Вот кому помогать не хотелось бы(да их и давно за славян то не считают)так это полякам... .Они такие же Иуды славянст...Россия получит сп...
  • Андрей Тихонов
    Блаблабла как обычно, всякие шуваловы хотят гонять по европке, собачек показывать......останется как есть....Россия получит сп...
  • Александр Евдокимов
    Да и на Тихом подводных вулканов хватает, около Калифорнии бахнуть, нечаянно, - ох беда,беда какая! Не свезло, так не...Запад должен опят...

«Борис, не нанимай на это дело идиотов…»

«Борис, не нанимай на это дело идиотов…»

Я не понимаю, чего это вы все так из-за воинственного заявления Макрона переполошились-то? Дело было так: Макрона пнул под зад Белый Дом и потребовал выступить с заукраинским духоподъёмным заявлением, потому что свидомые холопы-нерабы сдают один населённый пункт за другим, проваливают мобилизацию и верещат на всю планету, обвиняя американцев и европейцев во всех своих бедах.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Лягушкоед.
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18 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Что-то его жены не слышно???
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18 час.
Юрий анин
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16 час.

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