«Борис, не нанимай на это дело идиотов…»

Я не понимаю, чего это вы все так из-за воинственного заявления Макрона переполошились-то? Дело было так: Макрона пнул под зад Белый Дом и потребовал выступить с заукраинским духоподъёмным заявлением, потому что свидомые холопы-нерабы сдают один населённый пункт за другим, проваливают мобилизацию и верещат на всю планету, обвиняя американцев и европейцев во всех своих бедах.