Тарханов считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство: «60% даю. «Динамо» упрется, им тоже очки нужны»

За тур до конца Мир РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В финальном туре петербуржцы примут «Ахмат»,а «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо».
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