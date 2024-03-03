Мужчину нашли зарезанным в багажнике собственного авто на трассе в Кубани

Известия/Аннас Селина 22-летнего парня нашли зарезанным в багажнике собственного автомобиля на трассе Краснодар-Верхнебаканская в районе поселка Ильского в Краснодарском крае, сообщает "КП-Кубань" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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