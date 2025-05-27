Турция, подвинься: 5 актрис из Китая, которых вы должны знать

Китайские дорамы становятся все популярнее «Светлый пепел луны»Пока на российском телевидении по-прежнему царствуют Серкан Болат и султан Сулейман, в Сети все большую популярность набирают китайские драмы.
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