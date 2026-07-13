Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Авиабомбы обрушились на позиции ВСУ в Харьковской области

Авиабомбы обрушились на позиции ВСУ в Харьковской области

Авиабомбы, как сообщает МО России, обрушились на позиции противника в Харьковской области. Воздушно-космические силы России поразили пункт управления БПЛА 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ в районе населенного пункта Устиновка.

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