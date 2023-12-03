Более 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для маленькой панды

Более 100 тысяч жителей российской столицы присоединились к голосованию за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в рамках проекта "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии