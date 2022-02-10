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Кондратюк прыгнул три четверных в произвольной на Олимпиаде-2022, но ошибся на двух акселях и упал с каскада

Российский фигурист Марк Кондратюк выступил с произвольной программой на Олимпиаде-2022. Он прыгнул четверной тулуп, потом допустил ошибку на тройном акселе, а затем сделал бабочку еще на одном акселе.

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