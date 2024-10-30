Спортсмен из «титановой столицы» попал на детское первенство мира по шахматам

ФЛОРИАНОПОЛИС, 30 октября, ФедералПресс. Житель Свердловской области, воспитанник корпоративного шахматного клуба титановой корпорации ВСМПО-АВИСМА Алексей Прохоров выступает на детском мировом первенстве в Бразилии.
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