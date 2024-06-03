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Морские танкисты рвут оборону врага. Сводка СВО на утро 3 июня

Морские танкисты рвут оборону врага. Сводка СВО на утро 3 июня

Сегодня 2,3K прочитали Как сообщает Минобороны РФ, танкисты приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили за минувшие сутки прорыв хорошо укрепленного рубежа ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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