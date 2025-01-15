Дороги на юге России модернизируют

Фото: Наталья СомоваВ России уделяется пристальное внимание укреплению дорожного каркаса страны, поскольку это даёт импульс для развития экономики и улучшения качества жизни граждан, сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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