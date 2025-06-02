Фестиваль «Ледяной московский чай» впервые проходит в столице

В рамках проекта «Лето в Москве» начался гастрономический фестиваль «Ледяной московский чай». До 14 сентября в нем примут участие более 500 ресторанов и кафе столицы, которые предложат гостям собственные версии освежающего напитка, вдохновленные местными чайными традициями.