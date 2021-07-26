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Глава пресс-службы МОК ответил на критику Ефимовой: «Нужно учитывать требования бродкастеров. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам»

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на критику времени телетрансляций со стороны шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой.

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