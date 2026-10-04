«Манчестер Сити» отложит наказание благодаря одной хитрости: клубу рано прочат изгнание из АПЛ

Процесс запущен.В конце сентября английский футбол потрясла сенсация. Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в 114 из 115 финансовых нарушений (включая использование фиктивных спонсорских контрактов в период с 2009 по 2018 год).
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