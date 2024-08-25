Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Хезболла» выпустила 320 ракет по Израилю в ответ на атаки

«Хезболла» выпустила 320 ракет по Израилю в ответ на атаки

«Хезболла» выпустила 320 ракет из Ливана по территории Израиля в качестве ответных действий за удар по Бейруту, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.

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