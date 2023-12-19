10 самых громких и революционных явлений из мира моды, которые взорвали 2023 год

Может показаться, что мир моды довольно скучен — платьишки да сумочки, сумочки да платьишки. Но на самом деле и в этой индустрии есть свои революционеры, которые выводят само понятие моды на новый уровень.
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