Жители сербского города потребовали отставки властей

Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении 1 ноября бетонного козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад в Сербии заблокировали один из главных мостов в городе с требованием отставки руководства страны.
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