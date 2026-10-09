Врач-диетолог объяснила, почему нельзя срезать корочку с заплесневелого сыра

Многие виды плесени вырабатывают микотоксины — они не разрушаются при нагревании и могут вызывать серьезные отравления Срезать заплесневелую корочку с мягких сортов сыра недопустимо, предупредила в беседе с "Абзацем" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.