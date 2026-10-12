Макс Ферстаппен получит нового гоночного инженера уже в 2026 году

Getty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull нашла замену Джанпьеро Ламбьязе (на фото слева) на посту гоночного инженера Макса Ферстаппена.
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