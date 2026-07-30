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Чистая прибыль Дом.рф во II квартале оказалась чуть хуже прогноза — 28,7 млрд рублей

Во втором квартале 2026-го года госкорпорация Дом.pф (в состав которой входит одноименный банк) заработала 28,7 млрд рублей, что на 22% больше результата за аналогичный период прошлого года (22,1 млрд рублей), следует из отчетности компании.

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