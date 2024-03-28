Спецслужбы рекомендовали Парижу отменить церемонию открытия Олимпийских игр

Французские спецслужбы рекомендовали Парижу отменить церемонию открытия Летних Олимпийских игр. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в главном управлении внутренней безопасности (DGSI) Франции.
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