Выездные приёмные комиссии в Тверской области: итоги работы и планы на будущее

В Тверской области подвели итоги работы выездных приёмных комиссий колледжей. В Тверской области завершилась работа выездных приёмных комиссий колледжей — инициативы главы Верхневолжья Виталия Королёва, призванной повысить доступность среднего профессионального образования для выпускников из отдалённых муниципальных образований — сообщает Министерство образования Тверской области.
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