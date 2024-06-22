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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2024

22 июня на реке Оке в Муроме прошел заплыв X-WATERS MUROM 2024. Участники соревновались на следующих дистанциях: 1 миля (1,6 км), 5 км и 10 км.

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