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ЦСКА рассмотрит трансфер защитника, если травма Дивеева окажется серьезной

ЦСКА может приобрести нового центрального защитника в связи с травмами Игоря Дивеева и Ильи Агапова. Вероятность этого значительно увеличится, если повреждение Дивеева окажется серьезным и ему потребуется операция, сообщает Bobsoccer.

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