В Калининграде на реке Преголя затонуло прогулочное судно

Прогулочное судно «Нева» затонуло на реке Преголя в Калининграде, на борту никого не было. Об этом 4 января сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
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