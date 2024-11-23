Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последние события вокруг украинского конфликта.
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Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последние события вокруг украинского конфликта.
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